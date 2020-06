Aberta licitação para obras e serviços de engenharia na rodovia AM-010

Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara serão beneficiadas com as obras | Foto: Seinfra

Manaus - O edital CC n° 014/2020, lançado pelo Centro de Serviços Compartilhados (CSC-AM), visa contratar empresa especializada em obras e serviços de engenharia para manutenção e conservação da sinalização horizontal e vertical na rodovia AM-010 (do Km 17 ao Km 266), compreendendo os municípios de Manaus, Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Tendo concorrência como modalidade está previsto para ocorrer no dia 20 de julho, às 8h30, horário de Manaus, na sede do CSC (avenida Djalma Batista, 346, 1º andar, bairro Chapada), seguindo as orientações do Ministério da Saúde para prevenção contra o novo coronavírus.

Acesso – As empresas interessadas em participar da licitação podem acessar gratuitamente o edital CC n° 014/2020 e seus respectivos anexos por meio do site do CSC ( http://www.csc.am.gov.br/portal/licitacao/ ) ou podem solicitar cópias diretamente no CSC.

A obtenção de cópias na sede do CSC deverá ser precedida do pagamento de documento de arrecadação, que engloba, além do valor das cópias reprográficas e da disponibilização de CD, a taxa de expediente da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM). O documento com a taxa já inclusa pode ser obtido nas agências da rede bancária credenciada pela Sefaz-AM.

Mais informações podem ser obtidas no CSC-AM, por meio dos telefones: (92) 3214-5622 e 3214-5640, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

