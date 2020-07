Oi voltada para mercado corporativo oferece 70 vagas

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter conhecimento em Arquitetura de Soluções de TIC como Segurança de Perímetro, SIEM, SD-WAN, Proteção de Ataques, Sistemas de Gestão, Consultoria de Segurança e/ou Outsourcing de Processos | Foto: Reprodução

Manaus- A unidade de negócios da Oi para o segmento de grandes empresas ou mercado corporativo abriu inscrições para um total de 70 vagas em 16 estados brasileiros. Para essas oportunidades, haverá contratação de cargos para as áreas de vendas e pré-vendas. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter conhecimento em Arquitetura de Soluções de TIC como Segurança de Perímetro, SIEM, SD-WAN, Proteção de Ataques, Sistemas de Gestão, Consultoria de Segurança e/ou Outsourcing de Processos.

Além disso, é importante ter vivência em empresas de integração de serviços e de tecnologias, assim como ter realizado propostas técnicas/comerciais de produtos e serviços de fabricantes e integradores de tecnologia como Palo Alto, Cisco, Fortinet, IBM (Qradar), Arcsight, RSA, Arbor e outros.

As vagas estão distribuídas pelos estados do Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe e São Paulo.

As inscrições irão até o dia 30 de julho e poderão ser feitas pela página oficial da Oi no LinkedIn ( https://www.linkedin.com/company/oioficial ). Além das 70 posições para a Oi Soluções, a empresa também oferece oportunidades em outras áreas, todas estão disponíveis no perfil da companhia na mesma plataforma.

