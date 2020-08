Sem teste de inglês, Ambev abre vagas com salário de R$7 mil

| Foto: Divulgação

A Ambev abriu nesta terça-feira (11), as inscrições para o programa de trainee 2021. A empresa procura por recém-formados de qualquer curso e paga salário de R$ 7 mil.

A seleção deste ano está cheia de novidades. Primeiro, o processo será totalmente online, com a possibilidade de que talentos de todo o país possam participar sem precisar se deslocar.

A segunda mudança importante acontece nos testes. A cervejaria tirou a avaliação do nível de inglês e mudou sua prova de lógica, que se tornou mais fluída e com menos foco na matemática.

Sem o requisito dos conhecimentos de língua, os contratados receberão bolsas da empresa para estudar inglês. O único requisito para as vagas é a formação em curso de ensino superior entre junho de 2018 e dezembro de 2020.

O maior objetivo com o novo programa é estimular a diversidade e inclusão na companhia. Segundo Illana Kern, Head de Gente e Gestão na Ambev, o programa não será focado nas habilidades técnicas, que podem ser desenvolvidas mais tarde, mas nas experiências pessoais dos candidatos.

“Sabemos que nem todos os universitários têm acesso ao mesmo nível de educação ou o privilégio de fazer um intercâmbio, por exemplo, por isso, preferimos capacitar os candidatos ao invés de criar filtros automáticos e trazer esses talentos para dentro de casa para crescerem com a gente”, diz ela.

Depois do teste, a empresa criou um “game de competências”, que vai avaliar nos candidatos habilidades como criatividade, cooperação, resolução de problemas, inovação, tolerância, adaptabilidade e abertura a novos desafios.

Para ajudar em todas as fases do programa, a Ambev traz outra novidade: uma plataforma de capacitação. Diversos conteúdos serão disponibilizados aos jovens, como vídeos com dicas, transmissões ao vivo com líderes da Ambev e bate-papos de autoconhecimento antes das entrevistas.

Também serão enviadas listas semanais com recomendações de podcasts e leituras para criar uma rede de conhecimento relevante da empresa.

“E, por serem conteúdos gerais e não apenas sobre a Ambev, vão ajudar no desenvolvimento de habilidades técnicas dos candidatos, que poderão aproveitar os conhecimentos para outros processos, inclusive”, comenta Kern.

O programa tem vagas em todo o Brasil nas áreas de Negócios, Tecnologia e Supply. As inscrições vão até dia 8 de setembro e podem ser realizadas pelo site.

*Com informações do site Exame