Fundação oferece bolsas de US$ 5.000 para projetos relacionado a paz

O requisito é que o estudante tenha um projeto de pesquisa detalhado, e que ele envie, junto com a candidatura, uma carta de apoio de uma organização | Foto: Reprodução

A International Peace Research Association Foundation (IPRA Foundation) está oferecendo bolsas de US$ 5.000 para projetos relacionados a paz. O objetivo é “avançar o campo da pesquisa sobre paz por meio de investigações rigorosas sobre as causas de conflitos e exames de alternativas à violência”. As inscrições estão abertas e vão até o dia 31 de agosto.

O valor da bolsa deve ser usado na realização do projeto e são aceitos estudantes do mundo todo de qualquer instituição de pesquisa.

Como concorrer?

O requisito é que o estudante tenha um projeto de pesquisa detalhado, e que ele envie, junto com a candidatura, uma carta de apoio de uma organização à qual ele já esteve associado — pode ser uma universidade, instituto de pesquisa ou organização não-governamental, por exemplo.

Além disso, o projeto deve ter tamanho inferior a seis páginas (sem contar a bibliografia) com espaçamento simples na fonte Calibri 11 e margens de uma polegada em todos os lados. Mais informações podem ser vistas neste link sob o título “Project Proposal Instructions”.

As inscrições devem ser enviadas até 31 de agosto por e-mail para o endereço [email protected] As cartas de recomendação e a carta de apoio da organização podem ser enviadas separadamente por seus autores diretamente a esse endereço.

Leia mais:



Senado aprova auxílio de R$ 600 para trabalhadores do esporte

LDO prevê orçamento 9,5% menor para o exercício governamental de 2021