Atenção! Aeronáutica abre concurso para 289 vagas

A Aeronáutica abriu inscrições para 289 vagas no Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica para o segundo semestre de 2021 (IE/EA CFS 2/2021).

Para concorrer, é necessário ter concluído o ensino médio, não ter menos de 17 anos nem completar 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no CFS 2/2021.

Há vagas para as seguintes especialidades: Comunicações (BCO), Foto-Inteligência (BFT), Guarda e Segurança (SGS), Eletricidade e Instrumentos (BEI), Estrutura e Pintura (BEP), Meteorologia (BMT), Suprimento (BSP), Informações Aeronáuticas (SAI), Bombeiro (SOB), Cartografia (SCF), Desenho (SDE), Eletromecânica (SEM), Metalurgia (SML) e Controle de Tráfego Aéreo (BCT).

As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas até 26 de agosto pelo site https://ingresso.eear.aer.mil.br/ . O valor da taxa é de R$ 60.

O processo seletivo é composto de provas escritas de Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Física, Inspeção de Saúde, Exame de Aptidão Psicológica, Teste de Avaliação do Condicionamento Físico, Procedimento de Heteroidentificação Complementar (para candidatos que optarem por concorrer às vagas reservadas conforme Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014) e Validação Documental.

As provas escritas ocorrerão no dia 22 de novembro. Os aprovados em todas as etapas deverão se apresentar na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá (SP), no dia 27 de junho de 2021, para a Concentração Final.

