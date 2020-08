Concurso Banco do Brasil: novo edital para 120 vagas sai em breve

O aguardado novo concurso Banco do Brasil parece estar cada vez mais próximo de ter início. De acordo com informações divulgadas pelo portal Estadão, na última sexta-feira, 14 de agosto, o edital deverá contar com uma oferta de 120 vagas para a área de tecnologia da informação. A expectativa é de que seja exigida formação específica de nível superior, com remuneração inicial de R$ 3.800, já considerando os benefícios. De acordo com a reportagem, a publicação do edital está prevista para ocorrer até setembro. Os interessados devem ficar atentos.

Ainda de acordo com a reportagem, a seleção deverá ser feita pelos moldes de um programa de Trainee, com acompanhamento por parte de monitores. Os interessados poderão optar pelo local de trabalho, uma vez que a instituição estuda a possibilidade de manter um esquema de home office após a pandemia de Covid -19

Com relação ao cargo de escriturário, ainda não está confirmado se haverá oportunidades para a carreira no novo edital, condição ainda não totalmente descartada. Em relação a isto, a expectativa é de que alguma posição seja anunciada após a posse do novo presidente do banco, André Brandão, convidado recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir Rubens Novaes.

No final de 2019, chegou a ser antecipada a realização de novo concurso para cargos com exigência de nível superior, por decisão judicial, em virtude de a instituição utilizar escriturários para diversas atividades, o que caracteriza desvio de função. Na ocasião chegou a ser citada a possibilidade de contratação de pessoal para a área de tecnologia.

No caso de escriturário, caso o cargo seja efetivamente confirmado, para concorrer é necessário possuir apenas ensino médio, com remuneração inicial de R$ 4.036,50, já considerando auxílio alimentação , com jornada de 30 horas semanais.

O BB concede ainda outros benefícios, entre eles: participação nos lucros ou resultados; vale-transporte; auxílio-creche; auxílio a filho com deficiência; previdência privada; e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.