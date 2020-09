TJAM nomeia mais 68 candidatos aprovados em concurso púbico

Tribunal de Justiça do Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), nomeou, nesta terça-feira (01/09), mais 68 candidatos aprovados no concurso público realizado em 2019 pelo Poder Judiciário Estadual. Os atos de nomeação constam na edição do Diário da Justiça Eletrônico (DJe) que pode ser acessado em www.tjam.jus.br

Com os atos desta terça-feira, chega a 118 o número de candidatos nomeados, o que representa 74% do total de 160 aprovados no certame, dentro do número de vagas estipulado em edital. O resultado final do concurso foi homologado pelo Pleno da Corte no dia 28 do último mês de julho.

De acordo com o presidente do TJAM, desembargador Domingos Jorge Chalub, as nomeações dos novos servidores estão sendo realizadas dentro de um planejamento administrativo e orçamentário. “Logo que assumimos a presidência do Tribunal, no dia 3 de julho, nos reunimos com uma comissão de aprovados e informamos que o maior número possível de nomeações seria paulatinamente realizado. Hoje, com pouco mais de um mês da homologação do resultado final do certame, estamos cumprindo o estabelecido, convocando mais 68 novos concursados, que somam-se aos 50 já nomeados. Tudo dentro de um planejamento realizado cuidadosamente pela Administração da Corte”, afirmou o desembargador Chalub.

Quando o concurso foi realizado:

O concurso público para o TJAM teve edital de abertura lançado em julho de 2019 e provas escritas (primeira etapa do certame) aplicadas em 13 de outubro daquele ano. Conforme o edital, 160 foram disponibilizadas, sendo 20 para o cargo Analista Judiciário (nível superior) e 140 para o cargo Assistente Judiciário (nível médio), abrangendo 147 vagas para a Comarca de Manaus; 7 vagas para Comarcas da Sub-Região do Alto Solimões e 6 para Comarcas da Sub-Região do Baixo Amazonas).

Os 68 novos concursados, a exemplo dos 50 que foram nomeados recentemente, deverão participar de um curso de formação inicial cuja programação será amplamente divulgada pela direção do TJAM, após a apresentação de documentos e os procedimentos relativos a exames de admissão dos novos servidores públicos.

A lista de documentos a serem apresentados pelos nomeados pode ser acessada no link: https://www.tjam.jus.br/index.php/concursos-publicos/servidores