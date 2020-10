Governo do AM planeja concurso da PC e PM para 1º semestre de 2021

Wilson afirmou, ainda, que há uma necessidade de aumento de efetivo nas forças de segurança do Estado | Foto: Carlos Soares / Divulgação

Manaus - O governo do Amazonas tem a intenção de realizar o concurso público das Policias Civil (PC) e Militar (PM) ainda no primeiro semestre de 2021. A afirmação foi passada pelo governador Wilson Lima durante a cerimônia de inauguração da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção (Deccor), na manhã desta segunda-feira (5).

Wilson afirmou, ainda, que há uma necessidade de aumento de efetivo nas forças de segurança do Estado, mas há restrições para a realização do certame de imediato.

"Temos limitações por conta da lei de responsabilidade fiscal e também devido um decreto do Governo Federal que não nos permite fazer nenhuma despesa de caráter continuo e concurso implica essa condição. Precisamos entender como o ano fiscal do Amazonas vai fechar, para que em 2021 possamos fazer esse concurso.", disse Lima.

Apesar das incertezas econômicas, o governador garantiu que o concurso está dentro dos planejamentos para o ano que vem.

"Já é algo planejado, assim que o Amazonas tiver condições vamos realizar o concurso público. Trabalhamos com a possiblidade de fazer isso ainda no primeiro semestre de 2021, mas vai depender muito de como a economia vai se comportar, além da situação fiscal do estado", concluiu.

Expectativas

Em 2017, o ex-vice-governador e ex-secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, prometeu os concursos estaduais da PM, PC e Bombeiros previstos para 2018 .

A expectativa era que fossem abertas 8,2 mil vagas, sendo 5,8 mil para a PM e 2,3 mil para PC. Também a promessa era abertura de vagas para o Corpo de Bombeiros, mas o número não tinha sido definido

O último concurso para a PM ocorreu em 2011, organizado pelo Instituto Superior de Administração e Economia da Amazônia.

Já o último concurso da PC foi organizado em 2009 pela Comissão Permanente de Concursos (Copec). E, atualmente, o Corpo de Bombeiros está há 12 anos sem ter realizado nenhum concurso.

