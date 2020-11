Concurso do Idam tem prazo de entrega de documentos expandido

Os aprovados (dentro do número de vagas) no concurso do Idam devem fazer a entrega dos documentos no auditório do órgão | Foto: Reprodução

A comissão de servidores do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), instituída pela Portaria nº 107/2020-GDP/Idam para tratar do concurso público do órgão, comunica que o prazo para a entrega dos documentos será expandido até o próximo dia 19 de novembro.

De acordo com a comissão, em virtude da existência de retardatários que não apresentaram documentos e, ainda, o escalonamento de agendamentos realizados pela Junta Médico Pericial do Estado do Amazonas, expandiu o prazo para apresentação de documentos para habilitação à posse até a data de 19/11/2020. O prazo seria encerrado nesta sexta-feira (13/11).

Orientações

De acordo com o Idam, os convocados da 1ª chamada do Concurso Público — Edital nº 01/2018 tem a obrigatoriedade de fazer o agendamento na Junta Médica Pericial do Estado do Amazonas pelo site . Após a emissão do documento de inspeção médica, deve-se retornar à comissão para providências de posse.

Os aprovados (dentro do número de vagas) no concurso do Idam devem fazer a entrega dos documentos no auditório do órgão, na avenida Carlos Drummond de Andrade, 1.460, bloco G, segundo andar, bairro Japiim, zona sul de Manaus, no horário das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

*Com informações da assessoria