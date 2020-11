Prefeitura de Manaus abre 2,6 mil vagas de estágio

Manaus - Uma boa notícia para quem está finalizando os estudos e quer ter uma experiência no mercado de trabalho é que a Prefeitura de Manaus abriu um processo seletivo para preenchimento de vagas para estágio. O edital para o Programa Municipal de Estágio Remunerado da Prefeitura de Manaus será lançado nesta quinta-feira (19) pelo prefeito Arthur Vírgilio Neto, no auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, na sede da prefeitura, bairro Compensa, zona Oeste.

Vagas

Ao todo, o processo seletivo oferece mais de 2,6 mil vagas para estagiários de nível médio e superior, incluindo pessoas com deficiência. As vagas serão divididas entre as secretarias municipais, e conforme a demanda de cada uma. O Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) vai coordenar a seleção.

Como se inscrever

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet por meio do site ibgpconcursos.com.br e seguem até dia 27/1. O link só estará disponível após o lançamento oficial que ocorre amanhã.

*Com informações da assessoria