Com salário de até R$ 18,5 mil, país tem 83 concursos públicos abertos

83 concursos públicos abriram nesta segunda-feira (23). Abrangendo todo o território nacional, serão 7.876 vagas, para todos os níveis de formação escolar, com salários ultrapassando R$ 18 mil.

A seleção da Prefeitura de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, oferece a remuneração mais alta da lista. Para o cargo de médico com especialização em clínica geral, será pago o montante de R$ 18.498,78 mensais numa única vaga disponível. Os interessados têm até 2 de dezembro para se inscreverem no site do órgão, desde que tenham nível superior completo em medicina e registro profissional.

Com mais vagas, é na Prefeitura Municipal de Fraiburgo, também no estado catarinense, onde está a melhor oportunidade. São 64 vagas, no total, para 49 cargos distintos, na qual a seleção do Executivo municipal oferece salário inicial de até R$ 18,2 mil. As inscrições estendem-se até 4 de dezembro, com valores que variam de R$ 20 a R$ 60, a depender da função escolhida.

E, se o foco é no número de vagas, é a Prefeitura de Redenção, no Pará, que tem a maior quantidade: 1.012. Serão selecionados profissionais das mais diversas áreas e todos os níveis de formação escolar. Contudo, após prorrogação, os interessados e as interessadas têm até o fim do dia para realizarem a inscrição e concorrer aos salários que chegam, inicialmente, a R$ 5 mil.

