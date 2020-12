Novo concurso público da Polícia Federal vai ofertar 1,5 mil vagas

Foi publicada nesta sexta-feira (11) no Diário Oficial da União a portaria que autoriza a realização de concurso público para a Polícia Federal. São 123 vagas para delegado da PF, 400 para escrivão, 84 para papiloscopista e 893 para agente.



O edital de abertura deverá ser lançado até, no máximo, seis meses após a publicação da portaria. Ou seja, o certame deverá ser aberto até junho de 2021.

Após confirmar 2.000 vagas para o certame em transmissões feitas em outubro e novembro, o presidente Jair Bolsonaro tornou a falar sobre o concurso da PF na última quarta-feira (2.dez). "Em 2021 serão abertas 2 mil vagas em concurso para a PF", publicou o presidente em seu Twitter, repetindo promessa feita nas lives.

- No dia de ontem a @policiafederal localizou e apreendeu 2.460 quilos de cocaína no município de Caxias/RJ.

- É a maior apreensão de drogas na história do Rio de Janeiro.

- Para melhorar mais esse trabalho, em 2021, serão abertas 2.000 vagas em concurso para a PF. @JusticaGovBR pic.twitter.com/HxAwJwvbbX — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 2, 2020

O cargo de delegado exige ensino superior completo em Direito, enquanto as outras profissões têm como pré-requisito ensino superior completo em qualquer área. De acordo com o Portal da Transparência, as remunerações iniciais variam entre R$ 12.522,50 e R$ 23.692,74, podendo chegar a até R$ 30.936,91 com o passar do tempo.



O último concurso público da PF, em 2018, foi organizado pelo Cebraspe e ofertou 500 vagas. Na ocasião, os candidatos tiveram que passar por prova objetiva, prova discursiva, exame de aptidão física, prova oral, avaliação médica, avaliação psicológica e, por fim, o curso de formação profissional. Alguns cargos também contavam com as etapas de avaliação de títulos e prova prática de digitação.

*Com informações do site SBT News

Leia mais

Governo do AM planeja concurso da PC e PM para 1º semestre de 2021

Secretaria de Saúde do AM cria comissão para realizar concurso em 2021