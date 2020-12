Concurso da Polícia Civil do Pará recebe inscrições até fevereiro

Para a Polícia Civil, serão ofertadas 1.088 vagas | Foto: Divulgação

Belém - O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), anunciou a abertura das inscrições para o concurso da Polícia Civil, que podem ser feitas no site da organizadora do certame.

Para a Polícia Civil, serão ofertadas 1.088 vagas, sendo 265 para o cargo de delegado, 252 para escrivão, 506 para investigador e 65 vagas para papiloscopista.

As inscrições irão até 4 de fevereiro e as provas estão previstas para ocorrer no dia 21 de março de 2021 em Belém, Altamira, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém.

Confira o cronograma

Polícia Civil

Delegado

Inscrições: 07/12/2020 a 04/02/2021

Prova objetiva e peça processual: 21/03/2021

Escrivão, investigador e papiloscopista

Inscrições: 07/12/2020 a 04/02/2021

Prova objetiva e discursiva: 28/03/2021

