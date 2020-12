Concurso da Polícia Rodoviária Federal é autorizado para 1.500 vagas

Uma coletiva de imprensa será realizada no dia 6 de janeiro para repassar mais detalhes do certame | Foto: Reprodução

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) publicou, nesta segunda-feira (28), a Portaria DG nº 446, que institui a estrutura de governança para o Concurso PRF 2021. O documento foi assinado pela direção-geral no dia seguinte à publicação, no Diário Oficial da União (DOU), da Portaria SEDGG/ME nº 25.412, que autoriza a realização de concurso público para o provimento de 1.500 cargos de Policial Rodoviário Federal.

Conforme a portaria, a estrutura de governança é composta pelo Diretor-Geral; Diretor- Executivo e Diretora de Gestão de Pessoas; pela Comissão Nacional para o Concurso PRF; e ainda por grupos de trabalho para gestão do certame em cada uma de suas fases.

Expedir editais, como o de abertura e o que certificam os resultados finais de cada etapa do concurso é uma das competências do Diretor-Geral trazidas na portaria. A supervisão do concurso e a definição do quadro de vagas para oferta de lotação aos candidatos ao final do Curso de Formação Policial (CFP) são algumas das atribuições da Diretoria de Gestão de Pessoas expressas no documento.

A Diretoria-Executiva que, dentre outras competências, buscará articular os esforços institucionais e promover o alinhamento das ações com a Estratégia PRF 2020-2028, além de aprovar e implementar a estratégia de comunicação institucional para transparência e promoção do certame. As incumbências da Comissão Nacional para o curso e grupos de trabalho também estão listadas na portaria.

Uma coletiva de imprensa está prevista para acontecer no dia 6 de janeiro, para falar sobre a autorização das 1.500 vagas, estrutura de governança, edital, dentre outros temas. O momento com a imprensa contará com a presença do Diretor-Geral, Eduardo Aggio, do Diretor-Executivo, José Hott, e da Diretora de Gestão de Pessoas, Sílvia Regina.

Clique aqui e veja a portaria na íntegra







*Com informações do site Meio Norte