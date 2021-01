Polícia Rodoviária Federal lança concurso com 1,5 mil vagas; Veja!

O concurso será realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) | Foto: Divulgação

Após a grande espera dos concurseiros de plantão, finalmente a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nesta quarta-feira (6), o cronograma do concurso com 1,5 mil vagas. A previsão é que o edital seja publicado em 19 de janeiro e que as provas ocorram em 28 de março. A expectativa é que a nomeação e posse dos servidores ocorra até o fim deste ano.

O concurso será realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) em âmbito nacional, com provas em todas as capital do país.

Veja abaixo o cronograma do concurso:

Inscrições

Data da publicação do edital: 19 de janeiro de 2021

Data do início das inscrições: 25 de janeiro de 2021

Limite para pagamento da taxa de inscrição: 5 de março de 2021

Primeira etapa

Prova objetiva e discursiva (eliminatório e classificatório): 28 de março de 2021

Apresentação de documentos e preenchimento da Ficha de Informações Pessois (FIP) para aprovados: 4 a 10 de maio de 2021

Investigação social (eliminatório): 4 a 10 de maio de 2021

Exame de capacidade física (eliminatório): 8 e 9 de maio de 2021

Avaliação psicológica (eliminatório): 16 de maio de 2021

Prova de títulos (classificatório): 9 e 10 de junho de 2021

Heretoidentificação da condição de candidatos negros: 12 e 13 de junho de 2021

Avaliação biopsicossocial: 19 de junho de 2021Avaliações médicas presenciais (eliminatório): 19 e 20 de julho de 2021

Segunda etapa

Curso de Formação – 1ª turma

Matrícula online - 1ª convocação: 3 e 4 de agosto de 2021

Matrícula online - 2ª convocação: 7 e 8 de agosto de 2021

Apresentação na UniPRF para o curso: 10 de agosto de 2021

Formatura: 17 de dezembro de 2021

Curso de Formação – 2ª Turma

Convocação para a matrícula: 18 de janeiro de 2022Matrícula online - 1ª convocação: 19 e 20 de janeiro de 2022Matrícula online - 2ª convocação: 21 e 25 de janeiro de 2022Apresentação na UniPRF para o curso: 1º de fevereiro de 2022Formatura 10 de junho de 2022

Mudanças nas disciplinas

Neste certame haverá algumas mudanças em disciplina. O concurso de 2021 contará com avaliação de língua estrangeira (inglês e espanhol), que não existia nos concursos anteriores. Outra novidade foi a exclusão da disciplina de história da PRF da prova que será aplicada neste ano.





*Com informações do G1