Banco da Amazônia S.A lança concurso com vagas para nível superior

Manaus – O Banco da Amazônia S.A anunciou um novo concurso público para preenchimento de vagas ao cargo de Técnico Científico, informação foi divulgada nesta quarta-feira (6). Segundo o documento, serão preenchidas cinco vagas na área de Tecnologia da Informação.

Como concorrer?

Os candidatos devem possuir graduação de nível superior entre os seguintes cursos:

Bacharel em Ciência da Computação, Sistema de Informação, Gestão da Tecnologia da Informação, Tecnologia da Informação, Tecnologia em Bancos de Dados, Tecnologia em Processamento de Dados, Tecnologia em Rede de Computadores, Tecnologia em Gestão da Tecnologia da Informação Análise de Sistema, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema, bacharelado em Informática, Ciência da Informação, Computação - ênfase em Sistema de Informação, Informática - Análise de Sistema, Informática - Sistema de Informação, Tecnologia em Projeto de Sistema de Informação ou Desenvolvimento de Sistema.

Atribuições

Estão entre as atribuições ao cargo desempenhar atividades relacionadas ao ciclo de vida do desenvolvimento de projeto de sistemas.

Levantamento de requisitos, modelagem, especificação, análise; apoiar os usuários/gestores de negócio quando do registro da demanda à área de TI; gerenciar as manutenções corretivas e evolutivas nos sistemas em produção; desenvolver aplicativos em ambiente WEB (Java, Dot.net, e PHP); dentre outras.

Aos profissionais admitidos, estes irão desempenhar funções em carga horária de 30 horas semanais e contarão com salários de R$ 3.145,79 ao mês, além de benefícios como auxílio-alimentação (ticket e cesta alimentação) no valor de R$ 1.486,03.

Procedimentos para participação

Os interessados em participar podem se inscrever no período de 7 de janeiro de 2021 a 1º de fevereiro do mesmo ano, exclusivamente via internet, por meio do site da Fundação Cesgranrio.

O pagamento da taxa de inscrição é no valor de R$ 120,00,no entanto, os candidatos que se enquadram nas especificações descritas no edital, podem solicitar a isenção da taxa de inscrição no período de 7 a 14 de janeiro de 2021.

É importante destacar que no momento da inscrição o candidato deverá escolher a cidade de realização das provas.

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva, com duração de quatro horas, que será composta por questões que envolvem as áreas de língua portuguesa, legislação, noções de sistema bancário, atualidades e conhecimentos específicos.

