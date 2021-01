IEL AM abre vagas de estágio para estudantes; saiba como participar

Os candidatos devem se inscrever no site do IEL do Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - O Instituto Euvaldo Lodi (IEL Amazonas) tem 12 vagas de estágio, sendo oito delas para alunos com nível superior dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Design Gráfico e Engenharia Mecânica, vaga para o nível técnico do Técnico em Segurança do Trabalho, além de três de nível médio sendo PCD. Todas para atuar pessoalmente em Manaus.

O valor da bolsa varia de acordo com o nível de escolaridade. Nível médio, de 300 a 500 reais; nível técnico, de 500 a 750 reais; e ensino superior, de 750 a 1,2 mil reais.

Os candidatos devem se inscrever no site do IEL do Amazonas e manter todos os dados atualizados, principalmente por telefone e e-mail.

Mais informações no site do IEL e nas redes sociais (Facebook e Instagram) e contato: [email protected]

*Com informações da assessoria

