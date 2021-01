Oportunidade: Polícia Federal oferta concurso com mais de mil vagas

Mais de mil vagas estão sendo ofertadas | Foto: Polícia Federal/Divulgação

O concurso da Polícia Federal foi anunciado nesta sexta-feira (15) no Diário da União. São 1.500 vagas para os cargos de Delegado, Agente, Escrivão e Papiloscopista.

As inscrições podem ser feitas entre os dias 22 de janeiro e 9 de fevereiro.



A inscrição é feita no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As provas objetivas estão marcadas para o dia 21 de março.

O edital prevê que além da prova objetiva, o candidato faça prova discursiva, Exame de Aptidão Física, Avaliação Médica e avaliação psicológica.

Candidatos ao cargo de Delegado também farão prova oral e avaliação de títulos e terá prova prática de digitação para os candidatos ao cargo de Escrivão.

Você pode conferir o edital aqui.

*Com informações do SBT Notícias

