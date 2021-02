IBGE abre mais de 3 mil vagas temporárias para o Censo 2021, no AM

Amazonas - Estão abertas as inscrições para Agente Censitário Municipal (ACM), Agente Censitário Supervisor (ACS) e Recenseador no Amazonas. Eles fazem parte do processo seletivo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como vagas temporárias para o Censo 2021. As remunerações estão entre R$ 1.700 e R$ 2.100.

Para ambas as funções dos processos seletivos, as provas serão realizadas em todos os lugares onde houver vagas, ou seja, haverá provas em todos os 62 municípios do Amazonas. As provas para ACM / ACS serão em 18/04/2021, e as provas para Recenseadores, em 25/04/2021.

O candidato poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição em toda a rede bancária, pela internet ou em casas lotéricas. Pode requerer a isenção da taxa de inscrição o candidato economicamente hipossuficiente que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e o candidato doador de medula óssea, conforme as regras previstas no edital.

As inscrições para Agente Censitário (Municipal e Supervisor) vão de 19 de fevereiro a 15 de março, e as inscrições para Recenseador vão de 23 de fevereiro a 19 de março, através do site do Cebraspe .

*Com informações da assessoria

