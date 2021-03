IBGE oferece 175 vagas temporárias no Amazonas

Manaus (AM) - O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (10), por meio do Diário Oficial da União, quatro novos editais de Processos Seletivos para a admissão de 175 profissionais de níveis fundamental e médio no Amazonas. Salário é de até até R$ 3,1 mil.

Cargos

As vagas são para Agente de Pesquisas e Mapeamento (APM), Agente de Pesquisas por telefone (APT), Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ) e Supervisor de Pesquisas.



Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem ter idade mínima de 18 anos, ter nacionalidade brasileira ou portuguesa nas formas da lei, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, bem como ter aptidão física e mental para o exercício da função, dentre outros requisitos detalhados nos editais.

Aos profissionais admitidos, estes irão desempenhar funções em carga horária de 25 a 40 horas semanais e contarão com salários que podem variar de R$ 1.345,00 a R$ 5.100,00 ao mês.

Como participar

As inscrições podem ser feitas a partir das 10h do dia 11 de março de 2021 até às 23h59 do dia 26 de março deste mesmo ano, exclusivamente via internet, por meio do site da organizadora Cebraspe .O valor da taxa de participação no valor é de R$ 21,14 a R$ 40.

*Com informações da assessoria