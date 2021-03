Tonantins, no AM, abre processo seletivo com salários até R$ 3,5 mil

O método utilizado para classificar os candidatos será prova de títulos, com base na documentação apresentada no ato da inscrição | Foto: Reprodução

Manaus- A Prefeitura de Tonantins, no Amazonas, lança processo seletivo com oportunidades para todos os níveis de escolaridade. Inscreva-se. O certame é regulado pelo edital n° 001/2021, que visa formar um cadastro de reserva em cargos dos níveis fundamental, médio e superior.

Cargos

Professor (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial), Pedagogo, Apoio Pedagógico, Psicólogo, Assistente Social, Nutricionista, Técnico em Nutrição, Merendeira, Auxiliar de Serviço Gerais, Auxiliar Administrativo e Vigia.

Os salários ofertados a esses profissionais variam de R$ 1.100,00 até R$ 3.500,00 mensais. Já as cargas horárias vão de 20 a 40 horas por semana.

As inscrições serão recebidas no período de 12 a 18 de março de 2021, 8h às 12h e das 14h às 17h, mediante entrega da documentação na Escola Municipal Santo Expedito. Endereço: Rua Osvaldo Braga, s/n, Santo Expedito, Tonantins – AM.

O método utilizado para classificar os candidatos será prova de títulos, com base na documentação apresentada no ato da inscrição.

Veja abaixo alguns dos critérios de pontuação adotados:

Doutorado;

Mestrado;

Pós-Graduação na área da função;

Pós-Graduação em qualquer área;

Licenciatura na área da função;

Licenciatura em qualquer área;

Experiências profissionais anteriores.

O prazo de validade do processo seletivo será de um ano, podendo haver prorrogação por até mais um ano. O edital completo com todas as informações sobre o Processo Seletivo Prefeitura de Tonantins – AM – 2021 está disponível aqui (Código 8KZNSKC5U)

