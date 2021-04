Suframa oferece vagas de estágio em Manaus para diversas áreas; veja

Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) | Foto: Divulgação

Manaus - Como forma de gerar oportunidades a estudantes universitários que buscam ingressar no mercado de trabalho, a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) está com inscrições abertas, até o próximo dia 16 de abril, para 15 vagas de estágio nas áreas de Relações Públicas, Design, Direito, Administração, Economia e Ciências Contábeis, além de Engenharia Mecânica, Elétrica, Civil e Agrônoma.

Para concorrer às vagas - todas para atuação na sede da Suframa, em Manaus (AM) -, os interessados devem acessar o site da Agência de Estágios (Agiel), por meio do endereço eletrônico www.agiel.com.br/site .

Lá, no menu direcionado a estudantes, basta clicar no link 'cadastrar currículo' e completar as informações necessárias para que a empresa faça a seleção dentro das necessidades informadas pela Autarquia.

A iniciativa, além de oportunizar a universitários a vivência de um ambiente de trabalho, visa também a ampliar a capacidade da Suframa de atender às demandas da sociedade, especialmente diante da crescente demanda por serviços da Autarquia nas áreas de conhecimento acima destacadas.

A previsão é de que o processo seja feito de forma célere, permitindo que os estudantes que se cadastrem no prazo estipulado (16 de abril) tenham seus currículos analisados e, se selecionados, iniciem suas atividades de estágio na Suframa já no próximo mês de maio.

