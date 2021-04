Veja 89 concursos com vagas no país e salários de até R$ 32 mil

Confira as vagas | Foto: Reprodução

Cerca de 89 concursos públicos estão com inscrições abertas no país nesta segunda-feira (19). Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 32 mil. Além das vagas abertas, alguns concursos oferecem formação de cadastro reserva — ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a necessidade, durante a validade da concorrência.

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), está com inscrições abertas para o cargo de promotor de Justiça adjunto. O concurso oferece remuneração de R$ 32.004,65 e será apenas para formação de cadastro reserva.

As inscrições estão abertas via internet até 29 de abril de 2021. Para concorrer à vaga, o candidato deverá ter bacharelado em direito, idoneidade moral e três anos de atividade jurídica.





Apex-Brasil

O processo seletivo da Apex-Brasil reabriu as inscrições. Conforme retificação, as candidaturas ficarão abertas entre 12 abril e 3 de maio. Com isso, as datas das provas foram alteradas.

A Apex-Brasil também adicionou três vagas diretas para analistas de várias especialidades. Além disso, haverá formação de cadastro reserva.

Todos os profissionais, independentemente do cargo, receberão salário de R$ 7.654,75 e trabalharão durante 40 horas por semana.





Escola de Sargentos

A Escola de Sargentos das Armas (ESA) do Exército Brasileiro publicou edital com oferta de 1,1 mil vagas para as áreas geral, músico e saúde. As inscrições devem ser feitas até 4 de maio, no site www.esa.eb.mil.br . As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas em 3 de outubro de 2021.

O certame é para candidatos com nível médio de formação.

Segundo o último edital ESA, o soldo inicial para a patente de 3º sargento é de R$ 3.825, acrescido dos adicionais militar e de especialização, fazendo a remuneração final chegar até R$ 5.049.

Depen

O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) abriu inscrições para processo seletivo com 107 vagas imediatas de cargos temporários das áreas de engenharia e arquitetura para nível superior. A remuneração varia entre R$ 6.242,41 e R$ 8.293,82.

Além das 107 oportunidades imediatas, há outras 1.070 chances para formação de cadastro de reserva. A seleção será organizada pelo Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib).

As inscrições podem ser realizadas até as 23h59 de 16 de maio de 2021, pela internet, no endereço eletrônico www.idib.org.br . A taxa é de R$ 60.

