Depen abre concurso público com mais de 100 vagas | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Departamento Penitenciário Nacional (Depen), por intermédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), abriu inscrições para processo seletivo com 107 vagas de emprego para profissionais de nível superior. Os interessados podem realizar as inscrições até o dia 16 de maio através do site idib.org.br/# . A taxa de participação custa R$ 60.

Há vagas na função de Especialista Técnico de Obras - Engenharia nas áreas de Orçamentista (10), Calculista Estrutural (6), Calculista Fundações (6), Elétrica (5), Hidráulica (5), Ambiental Sanitarista (5).

Também há vagas ao cargo de Analista Técnico de Obras - Engenharia nas áreas de Civil (44), Elétrica (5), Hidráulica (5), Ambiental e Sanitarista (5), Mecânica (2) e Arquitetura (9).

O processo seletivo conta com provas objetivas - conhecimentos gerais e conhecimentos específicos - e prova de títulos.

Os aprovados atuarão em jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais, com remuneração entre R$ 6.242,41 e R$ 8.293,82.

O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado.





Leia mais:

UEA abre inscrição para Processo Seletivo de Professor Temporário

Aumenta a demanda por profissionais de saúde para atender os idosos