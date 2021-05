Caixa Econômica Federal abre inscrição para estágio

Os universitários das áreas de arquitetura e urbanismo e engenharia (diversas especialidades) devem cursar do 5º ao penúltimo semestre. | Foto: Reprodução

A Caixa Econômica Federal está com inscrições abertas para Processo Seletivo Caixa Estágio 2021, com oportunidades para estudantes dos ensinos médio, técnico e superior de diversas áreas. O prazo vai até o dia 21 de maio e o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) será a instituição responsável pela seleção dos candidatos.



Os alunos do ensino médio ou EJA interessados no Processo Seletivo Caixa Estágio 2021 devem cursar do 1º ao 3º ano, enquanto os estudantes de cursos técnicos e/ou integrados ao ensino médio deve estar matriculados do 1º ao penúltimo semestre.

Arquitetura e Urbanismo

Os universitários das áreas de arquitetura e urbanismo e engenharia (diversas especialidades) devem cursar do 5º ao penúltimo semestre. Já os estudantes do curso de direito devem cursar do 5º ao 9º semestre do ensino superior.

Para todos os casos, a Caixa Econômica Federal solicita que os futuros estagiários tenham ao menos seis meses disponíveis para estágio, além de idade mínima de 16 anos.

O valor da bolsa-auxílio varia de acordo com a jornada de estágio, sendo R$ 400 mensais para carga horária de 4h diárias / 20h semanais para ensino médio ou técnico; R$ 500 para carga horária de 5h diárias / 25h semanais para ensino médio ou técnico; e R$ 1.000 para carga horária de 5h diárias / 25 horas semanais para ensino superior. Além disso, será concedido auxílio-transporte no valor de R$ 130.

As inscrições devem ser feitas de forma gratuita no site do CIEE.