FAB abre concurso com salário de R$ 7.315

Força Aérea Brasileira (FAB) | Foto: divulgação

Manaus (AM) – A Força Aérea Brasileira (FAB), está com inscrições abertas para concurso público com 289 vagas voltadas para candidatos com nível superior. O salário ofertado é de R$ 7.315.



As vagas estão distribuídas entre 17 estados, entre eles o Amazonas, Bahia, Ceará, Pará, Goiás e outros. Os interessados devem fazer as inscrições no site https://convocacaotemporarios.fab.mil.br/.

Não há cobrança de taxa de inscrição.

Há vagas para as seguintes áreas:

Administração;

Engenharia;

Análise de sistemas;

Arquitetura;

Arquivologia;

Biblioteconomia;

Biologia;

Teologia;

Ciências Contábeis;

Economia;

Educação física;

Enfermagem;

Estatística;

Fisioterapia;

Fonoaudiologia;

História;

Jornalismo;

Museologia;

Nutrição;

Pedagogia;

Psicologia;

Publicidade e Propaganda;

Relações Pública;

Direito;

Serviço Social;

Terapia Ocupacional;

Zootecnia;

Farmácia;

Medicina;

Medicina Veterinária;

Odontologia;

Magistério (artes plásticas, biologia, educação física, física, direito, educação religiosa, geografia, história, língua inglesa, filosofia, matemática, sistemas de informação, sociologia, química, relações internacionais, língua portuguesa, língua espanhola, administração, administração pública e estatística).

Há vagas para o cargo de segurança e defesa, porém, o cargo exige que os candidatos tenham feito Curso de Formação de Oficiais da Reserva (CFOR) ministrado pelo Exército (nas armas de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações).

*Em Tempo com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura de Manaus abre seleção para profissionais de tecnologia



Banco do Brasil abre concurso com 4.480 vagas para escriturário