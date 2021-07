TCE-AM divulga lista de homologação de inscrições de concurso

A relação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE) | Foto: Divulgação





Manaus (AM) - O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) divulgou, nesta quinta-feira (8), a lista nominal dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para participar do concurso público da Corte de Contas.

Anúncios

A relação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE) do TCE e está disponível para consulta pública no DOE ou na Página de Acompanhamento, disponível no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/tceam21/02.





" Demos mais um passo rumo à realização do concurso público da Corte de Contas. Tudo está transcorrendo dentro da legalidade e do esperado em nosso planejamento interno. Ao que tudo indica, as provas ocorrerão sem intercorrências, respeitando as medidas de prevenção à Covid-19 " Mario de Mello, presidente do TCE-AM

Cargos e vagas



Ao todo, 15.659 pessoas vão disputar, nos dias 18 e 25 de agosto, as 40 vagas do concurso público da Corte de Contas.

As vagas serão para os cargos de Auditor Técnico de Controle Externo para as áreas de Auditoria Governamental, Auditoria de Obras Públicas, Auditoria de Tecnologia da Informação, e vagas no Ministério Público de Contas, com vencimento de R$ 8.328,77, além de benefícios.

Do total de inscritos, 10.984 irão disputar as 18 vagas para o cargo de Auditoria Governamental, sendo que 2.212 participantes foram inscritos com isenção de pagamento. O cargo terá a proporção de 610 pessoas disputando cada vaga.

No caso das duas vagas para o Ministério Público de Contas, foram 2.155 inscritos, com 348 inscritos com pagamento isento, o equivalente a 1.077 participantes por vaga.

O cargo de Auditoria de Obras Públicas, que possui cinco vagas, contabilizou 1.457 inscritos, sendo 264 de forma isenta, proporção de 291 por vaga.

Já para o cargo de Auditoria de Tecnologia da Informação, que possui 15 vagas, 1.054 foram inscritos, 174 com isenção do pagamento e relação candidato/vaga de 70 candidatos.

Inscrições em duplicidade

Caso, quando do processamento das inscrições, seja verificada a existência de mais de uma inscrição efetivada (por meio de pagamento ou isenção da taxa) por um mesmo candidato para um mesmo cargo ou turno de prova, somente será considerada válida e homologada aquela que tiver sido realizada por último.

A verificação será feita pelo sistema de inscrições online da Fundação Getúlio Vargas (FGV) pela data e hora de envio do requerimento via Internet.

As demais inscrições do candidato serão automaticamente canceladas, não cabendo reclamações posteriores nessesentido, nem mesmo quanto à restituição do valor pago a título de taxa de inscrição.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

TCE-AM anuncia seleção de 100 estagiários em Manaus

TCE-AM: mais de 15 mil pessoas disputam vagas para o concurso público