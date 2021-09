Deputado Angelus Figueira indica realização de concurso no Ipaam

deputado Angelus Figueira (DC). | Foto: Jimmy Christian

Manaus (AM) - O deputado Angelus Figueira (DC), protocolou, nesta quinta-feira (2), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), indicativo ao Governo do Amazonas para que realize um concurso público para o Instituto de Proteção Ambiental do lAmazonas (Ipaam), entre outras providências.

De acordo com o deputado, o Ipaam vem, há anos, sendo apontado como um dos principais entraves na liberação de documentos e serviços por conta do baixo número de servidores. Além do concurso, o protocolo solicita aprovação do Plano de Cargos, Carreira Remuneração e Progressão dos servidores concursados do Ipaam desde 2010.

"Nós fomos levantar a situação e verificamos que a remuneração do analista, do funcionário também deixa a desejar e precisa ser modificado de pronto. Ainda mais porque não existe número suficiente de servidores e por ali passa a economia do Estado", disse Angelus Figueira.

O parlamentar considera o órgão um dos mais importantes do Estado, uma vez que parte da economia do Amazonas passa pelo Instituto.

“Passa a questão da fiscalização, da construção civil, e o número de funcionários diminuiu significativamente. Precisa haver um investimento forte, precisa haver uma política no Estado, e eu tenho certeza que o governador Wilson Lima vai concordar com este diagnóstico que visa à modernização, a remuneração justa. Todo licenciamento passa pelo Ipaam e não há como do jeito que está com esse número de funcionários", finalizou.

A solicitação de concurso para o Ipaam foi comentada pelo titular da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), procurador Giordano Bruno. “O deputado Angelo Figueira está propondo essas modificações, e o governador certamente irá encampar. A gente trabalha sempre de comum acordo entre Executivo e Legislativo, trabalhando juntos, que é uma forma de maior segurança de resolver os problemas do nosso Amazonas", explicou o procurador.





