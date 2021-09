Manausprev lança edital para concurso com salário de até R$ 6 mil

Manaus Previdência (Manausprev) | Foto: divulgação

Manaus (AM) - O edital do concurso da Manaus Previdência (Manausprev) foi publicado no Diário Oficial do Município nessa segunda-feira, 20.

Com salários iniciais que podem chegar a R$ 6,7 mil, as inscrições do certame começam na próxima segunda-feira, 27, e devem seguir até 26 de outubro.

As vagas são para procurador autárquico e para as áreas de Administração, Economia, Arquivologia, Auditoria, Ciências Atuariais, Contabilidade, Psicologia, Serviço Social e Tecnologia da Informação.

Os salários iniciais mudam de acordo com a área de especialização, sendo o menor R$ 4,4 mil e o maior R$ 6,7 mil.

Neste concurso público estão sendo ofertadas nove vagas mais formação do Cadastro de Reserva tanto para ensino médio quanto superior.

As provas serão realizadas no dia 5 de dezembro com resultados finais divulgados em fevereiro.

No caso da vaga para procurador autárquico, a prova será dividida em duas fases, sendo a segunda realizada no dia 20 de fevereiro de 2022, com resultado final previsto para junho do próximo ano.

A taxa de inscrição varia entre R$ 105 e R$ 130 dependendo da função desejada pelo candidato. As inscrições deverão ser feitas pelo site da banca organizadora, a Fundação Carlos Chagas (FCC).

A publicação do DOM está na íntegra aqui .

*Com informações da assessoria

