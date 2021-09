Resultado de provas objetivas do concurso TCE-AM é divulgado; veja

A banca realizadora do certame finalizou a etapa objetiva da prova | Foto: divulgação

Manaus (AM) - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) publicou, na manhã desta terça-feira (28), os resultados finais das provas objetivas para os cargos de auditoria governamental e Ministério Público de Contas, do concurso do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) .

Com a publicação dos dois resultados, a banca realizadora do certame finalizou a etapa objetiva da prova, após divulgação de resultados preliminares e período de interposição de recursos.

O cargo de Auditoria Governamental possui 18 vagas, já para o Ministério Público de Contas há duas vagas em disputa.

A lista está disponível no site da Fundação Getúlio Vargas, por meio do link https://conhecimento.fgv.br/concursos/tceam21 , e em edição do Diário Oficial Eletrônico do TCE, no endereço virtual https://doe.tce.am.gov.br/ .

" Hoje demos mais um passo no processo de finalização do concurso. Todos os participantes podem ter certeza de que nós da Corte de Contas estamos fazendo o possível para que os procedimentos sejam concluídos da forma mais célere possível " Mario de Mello, presidente do TCE-AM

Para o coordenador da comissão do concurso, conselheiro Érico Desterro, a realização do certame representa um momento histórico com a reconstituição do quadro de servidores da Corte de Contas.

" Temos certeza que todos os candidatos aprovados farão um excelente trabalho em seus respectivos cargos. Em breve todos estarão conosco exercendo suas atividades " Érico Desterro, conselheiro

Homologação

A homologação dos resultados finais para os cargos de Tecnologia da Informação e Auditoria de Obras Públicas deve acontecer no dia 5 de outubro, durante sessão plenária da Corte de Contas.

A informação também foi anunciada hoje (28), pelo conselheiro-presidente Mario de Mello.

*Com informações da assessoria

