Inscrições para o Concurso Prêmio Imaculada encerram nesta quinta (28)

O prêmio será uma quantia de 5 mil reais e um exclusivo troféu. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Arquidiocese de Manaus, por meio da Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, promove o Concurso Prêmio Imaculada, que consiste em uma edição especial na área da arte, da cultura, da educação e dos direitos humanos. Nesta primeira edição, o Prêmio Imaculada fará a escolha do Hino da Padroeira do Estado do Amazonas e da Arquidiocese de Manaus. As inscrições encerram nesta quinta-feira, 28 de outubro.

Para Pe. Hudson Ribeiro, pároco da Catedral, é uma alegria poder convocar os compositores e artistas de modo geral, sobretudo os que fazem parte das paróquias e áreas missionárias da Arquidiocese a participarem e terem a oportunidade de deixarem seu nome registrado na história ao compor o hino oficial da Arquidiocese de Manaus e da padroeira do Amazonas N. Sra. da Conceição que, após mais de 300 anos de existência, terá finalmente seu próprio hino.

O Arcebispo Dom Leonardo Steiner, acredita ser este um momento importante, onde a igreja católica é convocada a contribuir com a cultura da cidade e também da Amazônia.

" Queria incentivar a todos os compositores a participarem desse concurso, será um hino que não ficará somente para a Arquidiocese, mas também para a padroeira do Amazonas, por isso procurem colocar um ritmo próprio da nossa terra, além de uma poesia de fé e significativa na letra e assim poder expressar à Nossa Senhora, toda a nossa gratidão. " Dom Leonardo Steiner, Arcebispo

As inscrições encerram nesta quinta-feira, dia 28 de outubro e os interessados devem entregar os documentos necessários (conforme descrito no edital) na secretaria da Catedral.

A apresentação das Composições e escolha do Hino Oficial acontecerá dia 4 de dezembro. O prêmio será uma quantia de 5 mil reais e um exclusivo troféu.



Mais informações você confere na íntegra no edital clicando no link https://arquidiocesedemanaus.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Edital-Premio-Imaculada-2021.pdf

Leia mais:

Papa Francisco nomeia Virgilio Viana a membro de Academia Pontifícia

Arcebispo de Manaus convida para Grito dos Excluídos e Excluídas dia 7