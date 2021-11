PGE aprova regulamento do concurso público para procurador no Amazonas

As regras que vão nortear o concurso já foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) | Foto: Divulgação/PGE-AM

Manaus (AM) - A Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM) deu mais um passo importante para a realização de seu certame ao aprovar o regulamento do 10º Concurso Público de Provas e Títulos para o provimento de cargos na carreira para Procurador do Estado do Amazonas.

As regras que vão nortear o concurso já foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE).

A medida segue determinação do governador Wilson Lima, que confirmou, no dia 26 de outubro, a realização de concursos em diversos órgãos públicos do Estado.

Na PGE, a novidade é que o certame será realizado em quatro fases distintas, incluindo a aplicação de uma prova oral de caráter classificatório e eliminatório.



O subprocurador-geral do Estado, Mateus Severiano da Costa, lembra que, em edições passadas, o concurso era conduzido com provas objetivas e discursivas, bem como com a avaliação de títulos para fins classificatórios.

" Seguindo a tendência da maioria das procuradorias estaduais, das provas da advocacia pública federal e dos demais certames de provimento dos relevantes cargos públicos que compõem as funções essenciais à Justiça, o Conselho de Procuradores da PGE-AM deliberou pela inclusão da prova oral, de caráter classificatório e eliminatório, acrescentando mais esta etapa para fins de avaliação do candidato e aprimoramento do certame. " Mateus Severiano da Costa, subprocurador-geral do Estado

O novo regulamento foi aprovado pelo Conselho de Procuradores da Procuradoria Geral do Estado do Amazonas.

Leia mais:

Governo do AM anuncia benefícios para servidores do Estado

David Almeida nomeia Ivson Coêlho como novo procurador-geral de Manaus