Edital do concurso público da Polícia Militar está disponível; veja

Foram lançados pelo governador Wilson Lima, na manhã desta sexta-feira (3), os editais dos concursos públicos da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Juntos, os três órgãos estão abrindo 1.953 vagas para cargos de nível médio e superior.

Os editais foram encaminhados para publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os três certames estão sendo organizados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

As inscrições nos concursos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros começam na próxima quarta-feira, dia 8 de dezembro, e vão até o dia 4 de janeiro. Já para a SSP-AM, as inscrições começam em 13 de dezembro e seguem até o dia 11 de janeiro. Todas as regras para inscrição, incluindo valores, estarão disponíveis no edital.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) possui o maior número de vagas. Ao todo, são 1.350 cargos em aberto, sendo 1 mil para praças, 320 para oficiais e 30 para oficiais de saúde. A previsão é que a prova seja aplicada em 06 de fevereiro, em Manaus, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Eirunepé, Parintins, Tabatinga e Tefé.

Para o Corpo de Bombeiros serão 453 vagas – 400 para praças e 53 para oficiais. As provas serão aplicadas no dia 13 de fevereiro em Manaus, Tabatinga, Humaitá e Parintins.

A SSP-AM está abrindo 150 vagas, sendo 140 para nível médio e 10 para nível superior. As provas devem ser realizadas no dia 20 de fevereiro, somente na capital.

