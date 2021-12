Inscrições para concurso da SSP-AM iniciam nesta segunda-feira (13)

Os inscritos irão passar por um processo de avaliação intelectual, psicológica e social | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus (AM) - Nesta segunda-feira (13), começam as inscrições para o concurso da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), com oferta de 150 vagas para cargos de nível médio e superior.

Lançado pelo governador Wilson Lima, o concurso está inserido nas medidas de fortalecimento de pessoal para a segurança pública .

As inscrições começam às 16h desta segunda e se estendem até as 16h do dia 11 de janeiro de 2022 (horários de Manaus).

Ao todo, o edital traz as vagas divididas em duas categorias: são 10 vagas para Técnico de Nível Superior e 140 vagas para Assistente Operacional (nível médio).

Os inscritos irão passar por um processo de avaliação intelectual, psicológica e social. De acordo com as informações que constam no edital, os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos completos para concorrer a uma das vagas.

As remunerações básicas variam de R$ 771,54 (assistente operacional) a R$ 1.285,90 (técnico de nível superior).

Serão cinco etapas classificatórias, que envolvem prova objetiva, prova de título, avaliação médica e investigação social.



O valor da taxa de inscrição é de R$ 82,90 para concorrer às vagas de Técnico de Nível Superior. Para as vagas de Assistente Operacional, a taxa de inscrição é de R$ 40,50.

As inscrições poderão ser feitas somente pelo endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/sspam21 .

A realização da prova objetiva para nível médio, contendo 60 questões, está prevista para o dia 20 de fevereiro de 2022, das 13 às 16h30.

A prova objetiva para o nível superior, contendo 70 questões, está prevista para ser aplicada no mesmo dia, das 13h às 17h. As provas objetivas serão realizadas apenas em Manaus.

Técnico de Nível Superior

O cargo abrange as funções de planejar, organizar e supervisionar os serviços técnicos; utilizar materiais e outros insumos, estabelecendo princípios, normas e funções para assegurar a correta aplicação, produtividade e eficiência dos referidos serviços, dentro da área de atuação; coordenar as equipes de trabalho dentro da área de sua formação; analisar e emitir pareceres técnicos; executar outras tarefas correlatas à sua área de atuação.

Assistente Operacional

Tem como funções executar e desenvolver, sob supervisão, tarefas de execução de atividades técnicas profissionais, de acordo com sua área de atuação; executar trabalhos relativos ao monitoramento de câmeras de vigilância e atendimento dos serviços disponibilizados à população, referentes à segurança pública; atendimento ao público nos diversos órgãos integrantes do sistema de segurança do Amazonas; executar outras tarefas correlatas a sua área de atuação.

Leia mais:

DPE-AM realiza prova escrita objetiva de concurso neste domingo (12)

PGE aprova regulamento do concurso público para procurador no Amazonas