Sefaz define banca examinadora no concurso e divulga vagas; veja

Manaus (AM) - O concurso para o preenchimento de vagas para cargos efetivos na Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-AM) já tem banca examinadora definida: a Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das mais respeitadas instituições educacionais do país, com larga experiência na realização de exames.

O concurso, previsto para o primeiro quadrimestre, disponibilizará o total de 210 vagas de nível superior e médio para todos os cargos da secretaria.

A contratação se dará por meio de Dispensa de Licitação nos termos da Lei nº 8.666/93, art. 24, inciso XIII e encontra-se em fase final de tramitação.

O último concurso da Sefaz foi realizado em 2005. De lá para cá, houve afastamentos e diversas aposentadorias, razão pela qual houve a necessidade de reposição de algumas das vagas, assim como da instituição de um cadastro reserva.



Distribuição de vagas

Para o nível médio, o cargo será o Assistente Administrativo da Fazenda Estadual – AAFE, no qual haverá o preenchimento de 50 vagas mais o cadastro de reserva.

Para o nível superior, serão quatro cargos: Analista do Tesouro Estadual (25 vagas mais cadastro de reserva), Analista de Tecnologia da Informação da Fazenda Estadual (15 vagas mais cadastro de reserva), Técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais (25 + CR) e Técnico da Fazenda Estadual (35 + CR).

