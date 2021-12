Governo lança concurso da Polícia Civil com 362 vagas no Amazonas

As vagas serão disponibilizadas em dois editais que serão publicados no Diário Oficial do Estado, onde também constarão os salários. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas lançou nesta sexta-feira (17) o concurso público da Polícia Civil do Amazonas com 362 vagas. O certame é organizado pela FGV (Fundação Getulio Vargas) e terá vagas para os cargos de delegado de polícia, investigador, escrivão, perito criminal, médico legista e odontolegista. As provas objetiva e discursiva ocorrerão em abril de 2022. As inscrições serão de 3 de janeiro a 1º de fevereiro de 2022. As vagas serão disponibilizadas em dois editais que serão publicados no Diário Oficial do Estado, onde também constarão os salários.



Delegado de Polícia

O Edital de Abertura n° 1/2021 – PCAM trata do concurso para o cargo de delegado de polícia com 62 vagas.

O Edital de Abertura n° 2/2021 – PCAM trata do concurso para escrivão, perito (legista, criminal e odontolegista) e investigador.

Para perito criminal serão 27 vagas, para médico legista serão 8, e outras 3 para odontolegista, além de 62 vagas para escrivão e 200 para investigador.

Leia também: Conheça o trabalho dos investigadores da Polícia Civil do Amazonas

Perito Criminal

Para perito criminal, a concorrência será dividida em especialidades envolvendo os cursos de farmácia, engenharia civil, biologia, contabilidade, engenharia mecânica, química, processamento de dados, veterinária, física e economia. Para médico legista, o curso exigido é medicina, com ênfase em clínica geral.

Conforme o delegado Thyago Tenório, diretor da Assessoria Jurídica da Polícia Civil e presidente da Comissão Especial do Concurso Público, o certame para os cargos do Edital de Abertura n° 2/2021 ocorrerá no dia 3 de abril de 2022. O primeiro horário será para os cargos de escrivão e perito, e o segundo para investigador.

Provas

No dia 10 de abril ocorrerá o certame do Edital de Abertura n° 1/2021, que trata do cargo de delegado. Neste dia, especificamente, na parte da manhã será aplicada a prova objetiva, e na parte da tarde a dissertativa e peça prática.

“Os aprovados irão iniciar a academia em setembro de 2022 e ela terá duração de 90 dias, homologando-se o resultado final ainda em 2022, trazendo para os candidatos, além de clareza, objetividade e segurança, a certeza de que será um concurso em que passará o mais preparado em cada área”, disse Thyago Tenório.

As provas serão objetivas e dissertativas para todos os cargos, e, apenas para delegado, também haverá teste prático.

As provas serão realizadas em Manaus, Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé. Demais fases ocorrerão exclusivamente em Manaus.

