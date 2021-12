Brasil tem 143 concursos e salários até R$ 33 mil; veja oportunidades

Os salários chegam até R$ 33 mil | Foto: Reprodução

Quer começar bem o ano de 2022? Mais de 143 concursos públicos estão com inscrições abertas no país nesta segunda-feira (20). Há 225.114 vagas para todos os níveis de escolaridade, com salários que chegam a R$ 33 mil.

Seleção da Petrobras

A Petrobras realizará processo seletivo público para a contratação de empregados temporários de nível superior.

São oferecidas 757 vagas imediatas e 3.780 para formação de cadastro reserva, totalizando 4.537. Os salários básicos são de R$ 6.937,43, mas há garantia de remuneração mínima de R$ 11.716,82, mais vantagens e benefícios, pelo regime celetista (CLT).

O certame será composto por provas objetivas, que estão previstas para serem aplicadas em 20 de fevereiro de 2022, além de avaliação de títulos (área de engenharia de segurança de processo).

Pagando taxa de R$ 79,83, os candidatos devem se inscrever até 5 de janeiro de 2022. As candidaturas podem ser feitas na página do Cebraspe .

Tribunal de Contas da União

O concurso do Tribunal de Conta da União (TCU) abre 20 vagas imediatas, mais cadastro reserva, para o cargo de auditor federal de controle externo, com lotação em Brasília. A remuneração inicial prevista é de R$ 21.947,82 para jornada de 40h semanais.

As inscrições podem ser feitas pelo site da Fundação Getulio Vargas até esta segunda-feira (20). Será cobrada taxa única no valor de R$ 180. Candidatos classificados nas provas passarão ainda por uma segunda etapa, o Programa de Formação, que será realizado no DF.

Agência Nacional de Mineração

A Agência Nacional de Mineração (ANM) divulgou edital do concurso para o cargo de especialista em recursos minerais. As 40 vagas imediatas são para os estados de São Paulo, Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, além do Distrito Federal.

A remuneração inicial dos servidores que forem efetivados será de R$ 9.909,30, para uma jornada de 40h semanais. Para concorrer ao cargo, é preciso ter diploma de graduação em geologia, engenharia geológica, engenharia hídrica, engenharia de minas, engenharia civil, engenharia ambiental ou engenharia florestal, acrescido de registro no órgão de classe.

Os candidatos interessados precisam pagar taxa de R$ 132, devendo realizar a inscrição no endereço eletrônico do Cebraspe . O período de inscrição vai até 10 de janeiro de 2021.

Telebras

O certame das Telecomunicações Brasileiras vai preencher 1.181 vagas, sendo nove imediatas e 1.172 para formação de cadastro reserva, de profissionais de níveis médio, técnico e superior. As vagas são destinadas para Brasília e Rio de Janeiro.

As vagas são para o cargo de técnico em gestão de telecomunicações em assistente administrativo e assistente técnico. A remuneração é de R$ 3.305,23, para atuação em jornada de 40h semanais.

As oportunidades de nível superior são para o cargo de especialista em gestão de telecomunicações, distribuídas em 18 áreas. A remuneração é de R$ 8.766,57, para atuação em jornada de 40h semanais.

As inscrições serão realizadas pelo site do Cebraspe, de 7 de dezembro a 27 de dezembro de 2021.

Confira outras oportunidades:

Universidade Federal de São Carlos

Nível médio

13 vagas

Inscrições: até 14 de janeiro

Salário: R$ 3.670,44

Ministério Público do Estado do Pará

Nível superior

2 vagas

Inscrições até: 7 de janeiro

Salário: R$ 33.689,11

Defensoria Pública do Estado de Tocantins

Nível superior

3 vagas

Inscrições até: 14 de janeiro

Salário: R$ 30.404,42

Corpo de Bombeiros do Estado de Amazonas

Nível superior

453 vagas

Inscrições até: 4 de janeiro

Salário: até R$ 12.468,18

