Inscrições para concurso da Semsa começam em janeiro; veja edital

Manaus (AM)- As inscrições para 2.001 vagas, abertas pela Prefeitura de Manaus, no concurso público para a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), começarão a ser feitas a partir do dia 5 de janeiro de 2022.

Os três editais com todas as definições referentes ao certame, organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), foram publicados em edição extra do Diário Oficial do Município (DOM), nesta segunda-feira (27).

As inscrições serão abertas no dia 5 de janeiro para o cargo de Especialista em Saúde – Médicos e no dia 10 de janeiro para os cargos de Especialista em Saúde (nível superior) e Assistente em Saúde (níveis médio, médio técnico e fundamental).

Todas as informações sobre o concurso, incluindo orientações e link para inscrição, estão disponíveis no endereço eletrônico https://bit.ly/editalsemsa2022 .

Além das vagas oferecidas, que servirão para completar o quadro de servidores, abertas em decorrência de aposentadorias, demissões, falecimentos, desligamentos e exonerações, será formado um cadastro reserva para necessidades futuras da Semsa. Para o cargo de Especialista em Saúde – Médicos, a prova será aplicada no dia 1º de abril de 2022 e para os demais, no dia 1º de maio de 2022.

" Estamos trabalhando para ampliar a estrutura física da rede municipal de saúde, revitalizando unidades, planejando a construção de novas, para melhorar cada vez mais a qualidade dos serviços básicos oferecidos à população. Nossa meta é elevar os índices de cobertura da Atenção Básica em nossa cidade e para que isso se torne possível, precisamos também de recursos humanos. Com o concurso, poderemos reduzir a defasagem no quadro de pessoal da Semsa " David Almeida, prefeito de Manaus

As vagas são para médico, enfermeiro, cirurgião-dentista, farmacêutico, nutricionista, psicólogo, assistente social, fiscais de saúde, técnico em enfermagem, condutor de ambulância, assistente em administração, condutor de motolância, agente comunitário de saúde, entre outros cargos.

O último concurso público para a Semsa foi realizado em 2012, com a oferta de 1.390 vagas e formação de cadastro reserva.

Vagas oferecidas

Ao todo, o concurso da Semsa oferece 2.001 vagas, distribuídas em três editais distintos. No Edital n° 001/2021 são oferecidas 124 vagas de nível superior para Especialista em Saúde – Médicos, sendo seis para Pessoas com Deficiência (PcD), com salário inicial de R$ 6.933,96, para carga horária semanal de 20 horas, com opção de 40 horas semanais e subsídio de R$ 13.867,91 para Clínico Geral.

Os candidatos aprovados e nomeados desempenharão suas atividades nas unidades da Semsa, na cidade de Manaus – rural e ribeirinha. A taxa de inscrição é de R$ 150,00 e o período é das 16h do dia 5 de janeiro de 2022 até as 16h do dia 3 de fevereiro de 2022, no horário oficial de Manaus.

O Edital n° 002/2021, cujo período de inscrições será de 10 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022, trata de 1.822 vagas e formação de cadastro reserva para cargos de nível superior- Especialista em Saúde (388, sendo 17 para Pessoas com Deficiência) e níveis médio, médio técnico e fundamental - Assistente em Saúde (1.434, das quais 59 são para PcD). Os subsídios, para os cargos de nível superior, variam entre R$ 6.235,21 (20 horas); R$ 8.051,43 (30 horas); e R$ 8.313,61 (40 horas). A taxa de inscrição é de R$ 150,00.

No caso dos cargos de nível médio e médio técnico, assistente em saúde, a taxa de inscrição será no valor de R$ 90,00 e os subsídios variam de acordo com o cargo, indo de R$ 1.902,94 chegando a R$ R$ 2.667,85.

Das 300 vagas de Agente Comunitário de Saúde II (nível médio e médio técnico), 15 são destinadas a Pessoas com Deficiência. O subsídio é de R$ 1.550, com 40 horas semanais de trabalho. Para esses candidatos, a taxa de inscrição será de R$ 75.

Para os de nível fundamental completo, que são os 25 cargos de Assistente em Saúde, a taxa de inscrição será no valor de R$ 70. Para esses, a carga horária semanal varia de 30 horas, com subsídio de R$ 1.665,35, e 40 horas, com subsídio de R$ R$ 2.220,47 mensais.

O Edital n° 003/2021 refere-se às 55 vagas (três para PcD) para Assistente em Saúde – nível médio, nas funções de condutores de ambulâncias e de motolâncias, cujo subsídio varia de R$ 2.537,25 a R$ R$ 2.667,85. O período para inscrição é de 10 de janeiro de 2022 a 15 de fevereiro de 2022, com taxa no valor de R$ 90.

Para todos os cargos, além do subsídio, poderão ser acrescentados na remuneração benefícios como auxílio-alimentação, destinado a servidores ocupantes de cargos com jornada de trabalho de 40 horas semanais e que recebam até seis salários mínimos; auxílio-transporte, destinado a servidores que recebam até seis salários mínimos; e indenização de insalubridade ou periculosidade, destinado a servidores que ocupem atividade de exposição a agentes nocivos à saúde ou considerada de execução perigosa.

