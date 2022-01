Inscrições para o concurso da PM e dos Bombeiros encerram nesta terça

Inscrições encerram nesta terça-feira (4), às 16h | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Encerram nesta terça-feira (4), às 16h, as inscrições para os concursos públicos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Amazonas. Conforme os editais, lançados no ano passado, são 1.350 vagas para a PM e 453 para os Bombeiros.

No concurso da PM, as vagas se dividem em três categorias: 1000 para aluno soldado (nível médio), 320 vagas para aluno oficial (nível superior) e 30 vagas para aluno oficial de saúde (nível superior).

Já no no concurso do CBMAM, às 453 vagas são divididas em duas categorias: 53 vagas para 2º tenente bombeiro militar (nível superior) e 400 vagas para soldado bombeiro militar (nível médio). Dentre as exigências, estão as avaliações de nível intelectual, física, psicológica e social. A idade mínima é de 18 anos e, no máximo, 35 anos de idade completos, para concorrer a uma das vagas.

Os aprovados e classificados vão ser matriculados nos Cursos de Formação de Soldados (CFSD/PM), com 10 meses de duração, de Formação de Oficiais (CFO/PM), com 36 meses de duração, e de Formação de Oficiais de Saúde (CFOS/PM), com quatro meses de duração.

Remuneração

As iniciais variam de R$ 2.657,28 (aluno soldado) a R$ 7.180,34 (aluno oficial e aluno oficial de saúde). O valor da taxa de inscrição é de R$ 180 para concorrer às vagas de aluno oficial e aluno oficial de saúde. As taxas de inscrição são de R$ 100, para aluno Soldado. As inscrições devem, necessariamente, ser feitas pelo seguinte endereço eletrônico: conhecimento.fgv.br/concursos/pmam21.

Corpo de Bombeiros

No cargo de 2º tenente, a remuneração alcançada após a conclusão do Curso de Formação de Oficiais e do estágio probatório é de R$ 12.468,18. Para soldado, a remuneração alcançada após a conclusão do Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar é de R$ 4.831,43.

A taxa de inscrição é de R$ 180,00 para concorrer às vagas de 2º Tenente Bombeiro Militar e R$ 100 para soldado. As inscrições só podem ser realizadas pelo endereço eletrônico: conhecimento.fgv.br/concursos/sspam21.

