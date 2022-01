Semsa abre concurso com mais de 1.800 vagas

| Foto: Reprodução

Manaus - A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Manaus abre inscrições, nesta segunda-feira (10), em dois editais de concurso público. São ofertadas mais de 1.800 vagas, para todos os níveis de escolaridade.



Desde o dia 5 deste mês, estão abertas as inscrições do concurso público da Semsa Manaus que oferta vagas para médicos, com salários que chegam a R$ 13,8 mil.

As inscrições abertas nesta segunda podem ser feitas a partir das 16h, até às 16h do dia 15 de fevereiro, no site da Fundação Getúlio Vargas (clique aqui para realizar inscrição e ver editais).

No Edital n° 002/2021, serão ofertadas 1.822 vagas e formação de cadastro reserva para cargos de nível superior- Especialista em Saúde (388, sendo 17 para Pessoas com Deficiência) e níveis médio, médio técnico e fundamental - Assistente em Saúde (1.434, das quais 59 são para PcD).

Os subsídios, para os cargos de nível superior, variam entre R$ 6.235,21 (20 horas); R$ 8.051,43 (30 horas); e R$ 8.313,61 (40 horas). A taxa de inscrição é de R$ 150,00.

Já o Edital n° 003/2021 refere-se às 55 vagas (três para PcD) para Assistente em Saúde – nível médio, nas funções de condutores de ambulâncias e de motolâncias, cujo subsídio varia de R$ 2.537,25 a R$ R$ 2.667,85. A taxa de inscrição é de R$ 90.

*Com informações do G1 Amazonas

