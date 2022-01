Inscrições para concurso da SSP-AM encerram nesta terça-feira (11)

As remunerações básicas variam de R$ 771,54 (assistente operacional) a R$ 1.285,90 (técnico de nível superior) | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Encerram nesta terça-feira (11) as inscrições para o concurso público da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Com oferta de 150 vagas para os níveis médio e superior, as inscrições encerram às 16h (horário de Manaus). Com o edital lançado pelo governador Wilson Lima, no dia 3 de dezembro, as inscrições para o certame iniciaram no dia 13 do mesmo mês.

Ao todo, o edital traz as vagas divididas em duas categorias: são 10 vagas para Técnico de Nível Superior e 140 vagas para Assistente Operacional (nível médio). Os inscritos irão passar por um processo de avaliação intelectual, psicológica e social. De acordo com as informações que constam no edital, os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos completos para concorrer a uma das vagas.

As remunerações básicas variam de R$ 771,54 (assistente operacional) a R$ 1.285,90 (técnico de nível superior).

Serão cinco etapas classificatórias que envolvem prova objetiva, prova de título, avaliação médica e investigação social.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 82,90, para concorrer às vagas de Técnico de Nível Superior. Para as vagas de Assistente Operacional a taxa de inscrição é de R$ 40,50. As inscrições só poderão ser feitas através do endereço eletrônico conhecimento.fgv.br/concursos/sspam21.

A realização da prova objetiva para o nível médio, contendo 60 questões, está prevista para o dia 13 de março de 2022, das 13 às 16h30. A prova objetiva para o nível superior, contendo 70 questões, está prevista para ser aplicada no mesmo dia, das 13h às 17h. As provas objetivas serão realizadas apenas em Manaus.

Técnico de Nível Superior

Planejar, organizar e supervisionar os serviços técnicos; utilizar materiais e outros insumos, estabelecendo princípios, normas e funções para assegurar a correta aplicação, produtividade e eficiência dos referidos serviços, dentro da área de atuação; coordenar as equipes de trabalho dentro da área de sua formação; analisar e emitir pareceres técnicos; executar outras tarefas correlatas à sua área de atuação.

Assistente Operacional

Executar e desenvolver, sob supervisão, tarefas de execução de atividades técnicas profissionais, de acordo com sua área de atuação; executar trabalhos relativos ao monitoramento de câmeras de vigilância e atendimento dos serviços disponibilizados à população, referentes à segurança pública; atendimento ao público nos diversos órgãos integrantes do sistema de segurança do Amazonas; executar outras tarefas correlatas a sua área de atuação.

