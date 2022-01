Postos do Sine Manaus recebem inscrições para o concurso do IBGE

Os interessados têm até sexta-feira (14) para se inscrever | Foto: Leandro Neves / Semtepi

Manaus (AM) - Até a próxima sexta-feira (14) os postos do Sine Manaus estarão realizando as inscrições para o concurso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), realizam as ações.

As inscrições podem ser realizadas em um dos três postos do Sine Manaus localizados na avenida Constantino Nery, São Geraldo, zona Centro-Sul; no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), da galeria Espírito Santo, no Centro; e no shopping Phelippe Daou, no Jorge Teixeira, zona Norte de Manaus

Mais de 3 mil vagas serão disponibilizadas para os cargos de agentes censitários municipais, agentes censitários supervisores (nível médio) e para recenseadores (nível fundamental).



A remuneração pode chegar a R$ 2.477,20. Os interessados têm até sexta-feira (14) para se inscrever.

Os documentos necessários para a inscrição são o RG, CPF e comprovante de residência. A inscrição para qualquer uma das vagas também pode ser realizada pelo link:

https://conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21/09

Leia mais:

Sine Manaus oferta 142 vagas de emprego nesta segunda (10); veja

Postos do Sine Manaus recebem inscrição para concurso do IBGE