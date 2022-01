Edital do concurso da Semsa em Manaus é disponibilizado em braille

A consulta deve ser feita na sede da Semad, na avenida Compensa, nº 770, bairro Vila da Prata, zona Oeste, | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), disponibiliza aos candidatos com deficiência visual, os editais do concurso público 1, 2 e 3/2021, da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), no sistema de escrita em braille.

A consulta deve ser feita na sede da Semad, na avenida Compensa, nº 770, bairro Vila da Prata, zona Oeste, no horário das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira, a partir desta quinta-feira, 27/1, na sala de reunião 1, no salão principal da secretaria.

O edital de abertura do certame também será disponibilizado no sistema de escrita em relevo de anagliptografia, para leitura braille, bem como os respectivos gabaritos das provas realizadas na Prefeitura de Manaus, conforme expressa determinação contida na Lei n.º 352, de 16 de dezembro de 2013, publicada no Diário Oficial Eletrônico, da Câmara Municipal de Manaus, Edição 93.

A ação, voltada para promover a acessibilidade de pessoas com deficiência visual, assegura o direito à informação e ratifica o princípio constitucional da igualdade no acesso aos quadros do serviço público, em alinhamento com a Lei nº 352, já mencionada.

A determinação está expressa nos editais do concurso no item especificado 20.4.