Inscrições para concurso da PC-AM são prorrogadas; veja nova data

O posto de inscrição presencial funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 14h às 17h | Foto: Erlon Rodrigues/PC-AM

Manaus (AM) - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da delegada-geral Emília Ferraz, informa que o prazo de inscrição para o concurso público referente aos Editais 01/2021-PCAM e 02/2021-PCAM, que se encerraria na próxima terça-feira (1º), foi prorrogado até às 16h (horário de Manaus), do dia 10 de fevereiro.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://conhecimento.fgv.br/concursos/pcam21 .

Além disso, a partir desta segunda-feira (31), um posto de inscrição presencial está sendo disponibilizado no prédio da Delegacia Geral, localizado na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste da cidade, que funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 14h às 17h.

O presidente da Comissão do Concurso da PC-AM, delegado Thyago Tenório, informa, ainda, que há um novo prazo para solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição para os dois editais, iniciado às 8h desta segunda-feira (31) e vai até as 16h da terça-feira (1º).

" Em relação a isenção da taxa de inscrição do candidato PcD (Pessoa com Deficiência), o mesmo também é beneficiado pela Lei Estadual n. 3.088 de 27 de outubro de 2006, que dispõe sobre a isenção no pagamento de taxas de inscrição em concurso público para todos os trabalhadores de qualquer regime legal, que perfaçam renda mensal de três salários mínimos, bem como demais casos de isenção. " Thyago Tenório, delegado

Provas

O certame do Edital n° 01/2021, que trata do cargo de delegado, será no dia 27 de março, sendo a prova objetiva das 8h às 13h (horário de Manaus) e discursiva das 15 às 19h30 (horário de Manaus).

As provas serão realizadas nos municípios de Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Manaus, Parintins, Tabatinga e Tefé. As demais etapas do concurso serão realizadas exclusivamente na capital amazonense.

O certame para os cargos de escrivão e perito (legista, criminal e odontolegista) será no dia 3 de abril, das 8h ao meio-dia (horário de Manaus), e para investigador também no dia 3 de abril, mas de 15h às 19h, nos mesmos municípios acima citados.



Taxa de inscrição e remuneração





Para delegado, o valor da taxa de inscrição é de R$ 280,00 e a remuneração básica inicial será de R$ 20.449,05, com carga horária de 40 horas de expediente semanal.

A taxa de inscrição para investigador e escrivão é de R$ 180,00 e a remuneração será de R$ 12.948,78, com carga horária semanal de 40 horas.

Leia mais:

Edital do concurso da Semsa em Manaus é disponibilizado em braille

Inscrições para concurso da SSP-AM encerram nesta terça-feira (11)