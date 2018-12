Campanha do Em Tempo premia internautas com 10 bolsas de estudos

Manuas - O Em Tempo iniciou nesta semana a Campanha Volta às Aulas que vai premiar os leitores e internautas do Jornal e Portal EM TEMPO com 10 bolsas de estudos para o ano letivo de 2019. Serão ofertados cursos de graduação, técnicos, profissionalizantes, programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) e para turmas de Ensino Médio. O concurso conta com sete fases e as inscrições vão até 31 de janeiro

O projeto é uma aplicação web Gamificada preparada para os internautas se divertirem e testarem seus conhecimentos sobre cultura pop, local e ciências exatas. Podem participar pessoas a partir de 18 anos e sem limitação de idade, residentes no território nacional, que se cadastrarem na forma estabelecida no Regulamento .

Os interessados deverão realizar o cadastro no site, informar o nome completo e e-mail. Em seguida, o sistema enviará uma mensagem eletrônica de confirmação para o endereço informado. Após realizar a confirmação, o mesmo estará apto a participar do jogo que se desenvolverá no ambiente virtual do site.

Inscrições serão feitas no site do Em Tempo | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

Serão quatro tipos de tarefas, entre quizzes, atividade de campo (ida e realização de atividades ao local relacionado com o desafio), indicação de amigos dos internautas para também participarem do desafio e o enigma do jornal.

Quiz e Enigmas do Jornal

O programador web do Portal Em Tempo, Renato Ipiranga, informou que os exercícios serão formados por um conjunto de dez perguntas e devem conter questões sobre cinema, música, conhecimentos sobre a cidade de Manaus e matemática. O diferencial do projeto é a existência de enigmas nas matérias do jornal que formarão a resposta do desafio proposto na semana.

"A primeira tarefa é o quiz, que possui questões simples, dividias em sete etapas. Qualquer pessoa é capaz de responder e a atividade é intercalada com os enigmas do jornal. O candidato vai precisar comprar o jornal Em Tempo e procurar as pistas para responder a questão online. Porém, nada impede que as pessoas também consultem as pistas no formato digital do impresso. Neste caso, o candidato vai correr o risco e ficar em desvantagem do outro que comprou nas bancas. Isso porque ele terá as informações mais rápido e terá a chance de acertar todos os enigmas e ganhar uma bonificação, caso acerte tudo ", disse.

Atividade de campo

Uma das atividades consiste em levar o participante a um dos parceiros comerciais para preencher um cadastro, ou algum tipo de atividade cultural ou alguma atividade parecida.

Para cumprir as etapas participantes terão que desvendar enigmas do jornal impresso | Foto: MARCIO MELO

Indicação de amigos

A cada amigo indicado será somado à pontuação total um saldo de 50 pontos. O limite é até 10 indicações por participante.

Bolsas de estudos

Serão distribuídas uma vaga de graduação tradicional e duas vagas de cursos tecnólogos no Centro Universitário Fametro. Uma vaga para curso técnico profissionalizante e três bolsas de estudos no programa Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Centro Metropolitano de Ensino - Cemetro. Além disso, três bolsas de estudos para turmas de Ensino Médio, no Colégio La Salle.

"A vaga para graduação não inclui os cursos de direito, medicina e engenharia. As outras bolsas não possuem critérios. O pai ou o responsável de um adolescente que almeja a vaga para o Ensino Médio pode participar do concurso e tentar conseguir a bolsa para o filho, somente nesses casos que o prêmio pode ser transferível. Os cursos profissionalizantes se destacam também para o interior, pois temos um polo da Cemetro em Manacupu", explicou a diretora comercial do Em Tempo, Renilda Moita.

A profissional ainda ressaltou que os vencedores das bolsas e Ensino Médio receberão um vale-compra de R$ 200 na Livraria Lira para aquisição dos materiais didáticos, além de brindes que serão distribuídos ao longo de cada etapa da campanha.

