MEC confirma a nota 4 para o curso de Psicologia da UniNorte

Manaus - O curso de Psicologia da UniNorte campus Manaus Plaza obteve a nota 4, na avaliação de reconhecimento do Ministério da Educação (MEC). A avaliação levou em conta a infraestrutura oferecida aos estudantes, o corpo docente que atua na instituição e a qualidade do acervo das bibliotecas, dentre outros fatores.

Este resultado é fruto de um trabalho de excelência. Com metodologia focada na preparação para o mercado de trabalho, o aluno UniNorte tem a oportunidade de praticar a teoria em laboratórios modernos, que são referência na Região Norte.

O reitor da UniNorte, Breno Schumaher, destaca a importância do curso, principalmente, no cenário atual da sociedade, onde cada vez mais tem se falado em assuntos como as doenças mentais que afetam a vida de pessoas de todas as idades.

" “A UniNorte possui o mais qualificado corpo docente e uma das melhores infraestruturas da cidade. Tudo isso contribui para a formação de bons profissionais, que irão atuar no mercado de trabalho, oferecendo cuidado da maneira correta à população. Acreditamos que a nossa missão é estar em favor a comunidade. Não queremos somente bons profissionais que lucrem com seus serviços. Queremos bons cidadãos e isso começa dentro das nossas salas de aula, laboratórios e clínicas. A nota é muito importante para os alunos do curso e para quem nele pretenda ingressar”, " Breno Shumaher, Reitor da Uninorte

A gestora da Escola de Ciências da Saúde, Adilsimar Lima, reforça a importância da Nota 4 como reflexo de todo o trabalho desenvolvido com proatividade, sinergia para a otimização dos resultados. A gestora ainda afirma: “Estamos mudando o perfil do profissional de saúde no nosso estado. Nossos egressos ultrapassam as expectativas da sua formação. Eles se preocupam em fazer a diferença na vida das pessoas e contribuir de forma efetiva para a transformação da sociedade”.



A coordenadora do curso, Danielle Cunha, contou sobre a importância da nota para o curso. “A nota 4 significa que, em seu projeto pedagógico, o curso, além de atender todas as exigências cabíveis, se supera e oferece uma formação pautada na inovação, atendendo aos requisitos de regionalização e às demandas que o mercado imprime aos futuros psicólogos. Então, o curso começa não só no caminho certo, mas em um caminho de excelência. ”

E destacou também o que a nota agrega ao curso. “Entendemos que esta nota traduz a qualidade e o cuidado que toda a equipe docente e a instituição têm pelo curso de psicologia. Desta forma, a nota agrega ainda mais responsabilidade para a equipe bem como para os alunos em manter este padrão de qualidade. Sempre há o espaço para melhorias de forma que o 4 que recebemos é um convite para que no reconhecimento do curso sejamos 5. ” Afirmou.

O que os alunos têm a dizer?

Luciana Sobreira, aluna de Psicologia da Unidade Plaza, e aluna da UniNorte pela segunda vez, aponta os motivos de escolher a instituição. “Escolho a UniNorte por considerar uma das melhores instituições de ensino da cidade, e desde o ingresso, meu conceito só aumenta, os professores são excelentes, qualificados e comprometidos, além de termos uma ótima estrutura física, com salas amplas, cadeiras confortáveis, boa refrigeração, laboratórios de alta qualidade, bibliotecas, acompanhamento de estágio, programa de ingresso ao mercado de trabalho, dentre outros. ”



Luciana conta com um pouco sobre sua experiência em cursar psicologia na UniNorte. “O curso de Psicologia tem agregado valorização ao meu crescimento profissional e pessoal.

Grandes desafios temos pela frente no que tange a Psicologia, porém, sigo com grande entusiasmo de contribuir para melhoria da saúde mental dos indivíduos", finalizou.

