Confira os cursos livres com inscrições abertas no Centro Literatus

As aulas serão ministradas pelo enfermeiro Anderson Campos e o investimento é de R$ 65 | Foto: Divulgação

Manaus - Nada melhor do que recomeços para incentivar uma mudança, e quem inicia o ano novo estudando e investindo em capacitação já começa com o pé direito. Além de já cumprir as metas para 2019, ainda aumenta as chances para empregabilidade e ganha conhecimento específico na área em que atua. Para dar uma “mãozinha” na motivação, o Centro Literatus (CEL) está com inscrições abertas para os cursos de Suporte Básico de Vida, Coleta de Exames Laboratoriais, Cálculo e Diluição de Medicamentos, Desenho Técnico, Atendente de Farmácia, Cálculos Trabalhistas e Nutrição Hospitalar.

Com investimento de R$ 100, o curso de Suporte Básico de Vida vai orientar estudantes e profissionais da área de saúde a executar a Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), entre outras medidas que possam aumentar as chances de sobrevida do paciente.

O enfermeiro emergencista Gledson Cavalcante vai ser o instrutor do curso que terá carga horária de 8h.

Ainda no dia 12, o CEL oferece o curso de Coleta de Exames Laboratoriais, que irá desenvolver as competências necessárias ao atendimento humanizado ao cliente, na coleta de material biológico.

As aulas serão ministradas pelo enfermeiro Anderson Campos e o investimento é de R$ 65.

No dia 19, das 8h às 11h, acontece o curso de Desenho Técnico, que irá capacitar os participantes a interpretar desenho técnico mecânico, identificando suas projeções ortográficas, representações convencionais e de medidas, além de escala e simbologiais especiais.

A qualificação é voltada para trabalhadores do polo industrial e profissionais liberais. O instrutor responsável pela capacitação será o engenheiro mecânico Alexandre Tavares Souza e o investimento é de R$ 120.

Ministrado pelo enfermeiro José Benayon Martins, o curso de Cálculo e Diluição de Medicamentos vai acontecer no dia 19, das 8h às 16h, e vai nortear os estudantes e profissionais quanto às técnicas para a administração de medicamentos. O investimento é de R$ 50.

No dia 28, das 18h às 21h, iniciam-se as aulas do curso de Atendente de Farmácia, ministrado pelo enfermeiro Anderson Barros, psicólogo Eliton Oliveira e farmacêuticos Max Anderson Queiroz e Sheila Maria.

O atendente de farmácia é um profissional fundamental no funcionamento do estabelecimento, atuando desde o atendimento ao cliente até a organização e armazenamento dos produtos. O custo é de R$200.

Também no dia 28, a instituição realiza, das 18h às 21h30, o curso de Cálculos Trabalhistas, que irá proporcionar o conhecimento necessário para a elaboração da folha de pagamento.

Destinado à área de Contabilidade e Recursos Humanos (RH), o curso será ministrado pelo gestor de produção industrial Thiago Ribeiro Colares. O investimento é de R$ 50.

Voltado para estudantes e profissionais da área de nutrição e gastronomia, no dia 28, das 18h às 21h, o CEL promove o curso de Nutrição Hospitalar.

A nutricionista e especialista em Vigilância Sanitária, Marcia Maria Mota, irá ensinar técnicas de culinária para atuação em hospitais e ações de implantação da gastronomia, considerando os processos envolvidos na produção e distribuição, levando em conta as limitações sensoriais das dietas. O investimento é de R$ 120.

Os profissionais e estudantes interessados em participar dos cursos podem dirigir-se à sede do CEL, localizada na Rua Pará, n° 165, Vieiralves. Telefones para contato: (92) 9 9136-1052 / 9 8142-1616.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Centro Literatus oferece curso de fotografia digital em Manaus

Inscrições abertas para curso de cuidador de Idoso em Manaus