Prefeitura oferece cursos gratuitos de qualificação profissional

A novidade em 2019 é o oferecimento de cursos para crianças. | Foto: Reprodução





Manaus – As inscrições para os cursos gratuitos que serão oferecidos pela Prefeitura de Manaus por meio da Secretaria de Trabalho Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) abrem a partir desta quarta-feira (2). Ao todo serão 230 vagas para oito cursos de qualificação profissional e empreendedorismo que compõe o Projeto “Aprendendo Profissões, Empreendendo o Futuro 4.0”.

Os cursos serão oferecidos durante o primeiro semestre de 2019 e a novidade desse ano são os cursos para crianças. Oferecidos em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e Impact Hub, os cursos fazem parte do Programa “Manaus mais Empreendedora” que, desta vez, conta com vagas específicas para as profissões do futuro e Indústria 4.0.

Os interessados deverão comparecer ao Escritório do Empreendedor, na sede da Semtepi (antiga Semtrad), localizada na rua Rio Jamary, 77, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, levando a ficha de inscrição preenchida (anexa no edital) e o currículo.

Candidatos menores de idade deverão estar acompanhados do responsável legal, munido de documentos oficiais que comprovem a responsabilidade, no ato da inscrição.

É importante lembrar que a inscrição não garante a vaga. Será feita uma seleção dos inscritos, levando em conta todos os pontos exigidos pelo edital. A lista com os alunos selecionados será divulgada no dia 11/01, a partir das 17h, no site da Semtepi: semtepi.manaus.am.gov.com.br

Leia mais:

Segunda chamada do Bolsa Universidade será divulgada nesta segunda-feira (10)

Prefeitura lança edital do processo seletivo do Bolsa Idiomas 2019