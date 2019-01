Quer fazer curso na área de informática? Senac/AM abre vagas

As aulas serão ministradas nas unidades do Centro, Chapada e Cidade Nova, nos turnos matutino, vespertino e noturnos, e também aos sábados | Foto: Divulgação

Manaus - Pioneiro na formação de pessoas para atuação na área da informática, o Senac AM divulga a lista de cursos do segmento que terão início nos meses de janeiro e fevereiro.

As aulas serão ministradas nas unidades do Centro, Chapada e Cidade Nova, nos turnos matutino, vespertino e noturnos, e também aos sábados. O investimento varia entre R$ 120 e R$ 600. A data de início dos cursos pode ser conferida no site: www.am.senac.br .

Informática Básica em Ambiente Windows – 80h

Unidades: Centro, Chapada e Cidade Nova

Horários: Manhã, tarde, noite e aos sábados (8h ao meio dia)

Pré-requisito: A partir de 12 anos e 7oano do Ensino Fundamental

Investimento: R$ 350

Aplicativos Básicos de Informática – 60h

Unidade: Chapada

Horário: 8h ao meio-dia de sábado

Pré-requisito: A partir de 12 anos e 7oano do Ensino Fundamental

Investimento: R$ 270

Recursos avançados de Word e Excel – 60h

Unidade: Centro, Chapada e Cidade Nova

Horário: Manhã, tarde, noite e aos sábados (8h ao meio dia)

Pré-requisito: Conhecimentos comprovados em Word Básico e Excel Básico

Investimento: R$ 320

Informática Kids – 40h

Unidade: Cidade Nova

Horário: 8h às 11h / segunda a sexta-feira

Pré-requisito: Crianças de 7 a 11 anos (Apresentar CPF no ato da matrícula)

Investimento: R$ 150

Aplicativos gráficos (Corewdraw e Photoshop) – 50h

Unidades: Chapada e Cidade Nova

Horário: Manhã, tarde, noite e aos sábados (8h ao meio dia)

Pré-requisito: Conhecimentos comprovados em aplicativos básicos

Investimento: R$ 300

Aplicativos gráficos (Illustrator e Indesign) – 50h

Unidade: Chapada

Horário: Tarde e noite / segunda a sexta-feira

Pré-requisito: Conhecimento comprovados em aplicativos básicos

Investimento: R$ 300

Técnica de edição e produção de vídeo – 60h

Unidade: Chapada

Horário: 18h às 22h / segunda a sexta-feira

Pré-requisito: Conhecimentos comprovados em aplicativos básicos

Investimento: R$ 350

Desenvolvimento de projetos com Arduíno – 40h

Unidade: Chapada

Horário: Tarde (seg/sex) e aos sábados (8h ao meio-dia)

Pré-requisito: A partir dos 16 anos e conhecimentos em aplicativos básicos

Investimento: R$ 200

Formação Autocad 2D e 3D – 100h

Unidade: Chapada

Horário: Manhã, tarde, noite e aos sábados (8h ao meio dia)

Pré-requisito: Conhecimentos comprovados em aplicativos básicos

Investimento: R$ 600

Manutenção básica de tablet e smartphone – 40h

Unidade: Chapada

Horário: Manhã e noite / segunda a sexta-feira

Pré-requisito: Conhecimentos comprovados de aplicativos

Investimento: R$ 300

Técnicas de fotografia – 60h

Unidade: Chapada

Horário: Manhã e noite / segunda a sexta-feira

Pré-requisito: Conhecimentos comprovados de aplicativos básicos de informática

Investimento: R$ 360

Técnicas de fotografia para gastronomia – 16h

Unidade: Chapada

Horário: Sábado (8h ao meio dia)

Pré-requisito: Conhecimentos comprovados de aplicativos básicos de informática

Investimento: R$ 120

(Oficina) Drones: aplicação e prática de voo – 8h

Unidade: Chapada

Data: 08 e 09 de fevereiro

Horário: Sexta e sábado (18h às 22h)

Pré-requisito: Conhecimentos comprovados em aplicativos básicos de informática

Investimento: R$ 200.

