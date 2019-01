UniNorte oferece 400 bolsas de estudos em vestibular no sábado (12)

A UniNorte oferece mais de 50 cursos de graduação | Foto: Divulgação

Manaus - A UniNorte está oferecendo 400 bolsas de estudos, entre integrais e parciais, no vestibular “Sem Comparação”, que acontece neste sábado (12).

As bolsas disponibilizadas pela instituição são destinadas aos melhores colocados no vestibular. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no site www.uninorte.com.br/vestibular/ . Ao final da inscrição, os candidatos são informados do local de prova.

A UniNorte oferece mais de 50 cursos de graduação. Segundo o reitor da faculdade, Breno Schumaher, entre os diferenciais da instituição estão os projetos pedagógicos inovadores, corpo docente composto por especialistas, mestres e doutores e uma infraestrutura moderna, com mais de 70 laboratórios para atividades práticas.

A instituição também desenvolve projetos como o “UniNorte Carreira”, que auxilia alunos e egressos a conseguir uma vaga no mercado de trabalho, por meio de parcerias com empresas, programas de capacitação e atendimento personalizado. Os estudantes também são estimulados a empreender.

A incubadora “UniNorte Empreende” oferece suporte, que vai desde a estrutura para trabalhar, a treinamentos e mentoria. Tudo para o desenvolvimento dos negócios criados pelos próprios estudantes.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

UniNorte promove preparatório para vestibular neste sábado (5)

Alerta: última semana de inscrições do Bolsa Idiomas em Manaus